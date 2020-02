15 Jahre YouTube: Die wichtigsten Videos

Am 14. Februar 2005 registrierten Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim die Webadresse für ihr Video-Internetportal: YouTube.com. Die drei arbeiteten damals für den Zahlungsdienst PayPal. In einem Interview mit USA Today erzählte Jawed Karim später: Zwei voneinander völlig unabhängige Ereignisse hätten ihn auf die Idee für die Video-Plattform gebracht.

Bildrechte: imago images / Icon SMI In der Halbzeitpause vom Super Bowl im Februar 2004 traten die Popstars Justin Timberlake und Janet Jackson auf. Er zog ihr das Korsett herunter und entblößte dabei eine Brust: Ein Skandal im prüden Amerika. Am Ende des Jahres bebte die Erde im Indischen Ozean: Die riesigen Tsunami-Flutwellen rissen an verschiedenen Küsten mehr als 200.000 Menschen in den Tod. Von diesen beiden so unterschiedlichen Ereignissen fand Jawed Karim kaum Videos im Netz, wie er sagte. Dabei gab es die auf vielen Handys. Mit Jaweds Software konnten Videos einfach geteilt werden.

Das erste Video auf YouTube war im Vergleich noch vergleichsweise unspektakulär. "Me at the zoo" (auf Deutsch: Ich im Zoo) ist gerade mal 18 Sekunden lang und zeigt einen jungen Mann mit dunklen Haaren vor einem Elefantengehege. Jawed Karim.

Okay, also hier sind wir bei den Elefanten. An denen ist wirklich cool, dass sie wirklich, wirklich lange Rüssel haben… - so weit, so belanglos!