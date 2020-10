Neuer Film mit Schneemann Olaf aus "Die Eiskönigin"

Auch Hape Kerkeling ist als Sprecher des Schneemanns wieder mit von der Partie. Der Film läuft am 26. Oktober auf dem Streamingdienst Disney+ an.

Ob und wann eine mögliche Fortsetzung von "Die Eiskönigin" in die Kinos kommt, steht dagegen in den Sternen. Teil zwei aus dem vergangenen Jahr war ein riesen Erfolg, und mit dem Kurzfilm über Olaf lässt sich die Zeit bis zur Fortsetzung ein wenig verkürzen. Oder die Wartezeit auf das Musical, dass nächstes Jahr in Hamburg auf die Bühne kommen soll.