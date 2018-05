Mit einem einfachen Schreiben kann man die Abgabefrist für die Steuerklärung bis zum 30. September verlängern. Das funktioniert meist unkompliziert. Erfahrungsgemäß sind die Finanzämter sehr entgegenkommend, wenn sich Steuerpflichtige von sich aus melden. Für wenige Tage oder Wochen Verlängerung reicht oft schon ein Anruf beim zuständigen Sachbearbeiter beim Finanzamt. Allerdings hat ein schriftlicher Antrag einen Vorteil: Im Zweifel hat man was in der Hand. Den Antrag könnt ihr euch einfach von unserer Seite in ein Schreibprogramm kopieren und mit euren Angaben ergänzen.