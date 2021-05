"Friends" Reunion: Auf diese Stars könnt ihr euch freuen

Seit Jahren gibt es immer wieder Gerede um eine Wiedervereinigung der sechs Freunde, die sich in New York ein Leben aufbauen. Anfang letzten Jahres sollte es eigentlich so weit sein, doch Corona kam in die Quere. Nun haben sich die Stars der Serie Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry alle zeitgleich auf Instagram gemeldet und verkündet: Es geht los!