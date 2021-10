Friede, Freu(n)de Eierkuchen: Diesen Sonntag mit Friedrich Liechtenstein

Jeden Sonntag verraten uns bekannte Gesichter, wie sie ihre Sonntage am liebsten verbringen und was sie ansonsten bewegt. Dieses Mal ist Friedrich Liechtenstein bei „Friede, Freu(n)de, Eierkuchen“ zu Gast. Der Perfomer, dem man meistens nur mit Sonnenbrille im Gesicht begegnet, erzählt unserer MDR JUMP-Moderatorin Sissy Metzschke dabei auch von bewegenden Zeiten in seinem Leben.