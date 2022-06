Friede, Freu(n)de, Eierkuchen mit Vincent von SDP

Die Drehtage waren ziemlich lang und das, was der Zuschauer am Ende im Fernsehen sieht, also das gemütliche Beisammensitzen auf der Couch, ist das, was ganz am Ende eines solchen Drehtages nachts gefilmt wird. Aber es war auch eine unfassbar emotionale und wunderschöne Erfahrung. Man kann sich einfach nicht auf die Gefühle, die einen dort ergreifen, vorbereiten. Es ist mit nichts anderem vergleichbar.