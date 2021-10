Friede, Freu(n)de Eierkuchen: Diesen Sonntag mit Regina Lemnitz

Bildrechte: MDR JUMP

Ihr wurde gesagt, dass ihr nach der Pressekonferenz ihre deutsche Stimme vorgestellt wird. Ich war auch in dieser Pressekonferenz und wie das so ist, es prasselten die Fragen. Dann ebbte es so langsam ab und ich wurde unruhig und habe in die Runde gefragt: ,Ja, hat denn jetzt noch jemand eine Frage?`. Daraufhin Whoopi von der Bühne: ,Oh, that's my voice!"` also ,Das ist meine Stimme!´.