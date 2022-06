Friede, Freu(n)de, Eierkuchen mit Sven Hannawald

Die Zeit, die einem zum Ausgleich bleibt, sollte man nutzen und sich bewegen. Ob das Fahrradfahren, an die frische Luft gehen oder treffen mit Freunden ist - das ist das, was uns ausgleicht und den Stress aus der Birne abtransportiert. Heutzutage kommen viele von der Arbeit nachhause und wollen nur ein Sofa und den Fernseher um sich berieseln zu lassen, aber so wird der Stress nicht abgebaut.