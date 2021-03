Revolverheld-Sänger Johannes Strate verrät sein Lieblingsrezept

Wenn Revolverheld -Sänger Johannes Strate nicht gerade mit seiner Band auf Tour ist, verbringt er die Sonntage mit Frau und Sohn. Diese Tage seien "sehr langsam" erzählt er. Das heißt Frühstück gibt's so zwischen 11 und 12. Und natürlich lässt Johannes es sich nicht nehmen, vor dem Frühstück mal rauszugehen und Brötchen beim Bäcker zu holen.

Wegen der Corona-Pandemie und den Einschränkungen passiert das momentan fast jeden Sonntag: "Normalerweise sind wir an 120 Tagen im Jahr unterwegs", erzählt Strate. Immerhin arbeitet er mit seinen Bandkollegen trotzdem weiter an Songs. Nur eben aus der Ferne. Jeder arbeite an seinen Ideen und schickt sie dann zu den anderen, sagt Strate.