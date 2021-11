Friede, Freu(n)de, Eierkuchen mit Graham Candy

Sänger, Songwriter und Schauspieler Graham Candy aus Neuseeland lebt schon seit fast 9 Jahren in Deutschland. Winterzeit ist für ihn Familienzeit, und obwohl Graham seine Familie vermisst, ist er nicht allzu traurig. Schließlich hat er hier eine zweite Heimat gefunden.

Er hat in Deutschland aber nicht nur eine zweite Familie, sondern auch richtig viele Fans. Die sind manchmal aber ein wenig überrascht, wenn sie ihn das erste Mal auf der Bühne sehen. Grund dafür ist seine besondere und hohe Stimme.

Am Wochenende wird lange gefrühstückt. Am liebsten gönnt Graham sich einen guten Kaffee mit Eggs Benedict, also ein Toastbrötchen mit Sauce Hollandaise, Speck und einem pochierten Ei. Für euch hat er aber ein anderes Rezept aus Neuseeland mitgebracht.