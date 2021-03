Fridays for future – Proteste wieder auf der Straße

Die Klimaschutzaktivisten von Fridays for Future haben erneut zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises - keine leeren Versprechungen mehr - protestieren die Organisatoren in mehr als 50 Ländern. In Deutschland waren nach Angaben der Organisatoren in mehr als 200 Städten coronakonforme Protestaktionen geplant, erklärte die Bewegung:

In Zeiten einer globalen Pandemie ist es uns an vielen Stellen nicht möglich, gemeinsam auf die Straße zu gehen. Trotzdem werden wir präsent sein.

Etliche Aktionen in Mitteldeutschland

In der Chemnitzer Innenstadt waren mehrere dezentrale Aktionen angemeldet, darunter eine Müllsammel-Aktion, eine Klimaandacht, sowie Kunstaktionen und Kundgebungen mit kleinen Teilnehmerzahlen. Aktionen sollte es u.a. auch in Magdeburg, Erfurt, Leipzig, Jena, Naumburg und Grimma geben. In Halle wollten Demonstranten eine Menschenkette bilden: von der Oper über den Leipziger Turm zum Marktplatz - das Ganze coronakonform mit Maske und Abstand.

Online-mitmachen erwünscht

Wer pandemiebedingt lieber zu Hause bleibt, kann sich online beteiligen. Die Bewegung hat dazu aufgerufen, ein Demoschild zu basteln oder ein Bild mit Kreide auf die Straße zu malen. Davon soll ein Foto gemacht und auf der Internetseite von Fridays for Future hochgeladen werden.

Maßnahmen für klimagerechte Politik gefordert