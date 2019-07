Fridays for Future in Mitteldeutschland: Bußgelder für streikende Schüler?

In Mannheim hatten vier Familien wegen der Teilnahme ihrer Kinder an einer Demonstration von Fridays for Future Bußgeldbescheide bekommen. Die Eltern sollen jeweils 88,50 Euro zahlen, bestätigte das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe. Dabei geht es um das unentschuldigte Fehlen der Gymnasiasten in jeweils zwei Stunden am 24. Mai.