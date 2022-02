Freundliche Hunde kommen schlechter mit Artgenossen klar

Dominanzverhalten steht bei Tieren in der Wildnis auf der Tagesordnung. Hier wird um limitierte Ressourcen gekämpft und ohne Dominanz gibt es oft kein Überleben. Die Ordnungen sind klar. Haustiere wie Hunde müssen nicht um ihr Leben kämpfen und doch kann man bei ihnen ein ähnliches Verhalten beobachten. Wissenschaftler der Eötvös Loránd Universität in Ungarn fanden nun heraus, dass man den Rang des Hundes in einem Rudel von seinem Charakter ableiten kann.