Die Freizeitpark-Saison ist eröffnet

Ein Tag im Freizeitpark verspricht nicht nur eine gute Abwechslung vom Alltag, sondern auch eine Menge Spaß und Action. Für Adrenalinjunkies also genau das Richtige! Das Warten hat nun ein Ende, denn endlich eröffnen die Freizeitparks der Region wieder ihre Tore.

Er ist der größte Freizeitpark im Osten - das Belantis im Süden von Leipzig, direkt an der Autobahn A38 startet am Samstag, 26. März in seine neue Saison.

Neben Achterbahnen wie dem Huracan oder Wildwasserbahnen bietet das Belantis auch Attraktionen für die Kleineren und Ruhigeren unter euch. So sollen nach zwei Jahren coronabedingter Pause dieses Jahr endlich wieder mehr Shows stattfinden.

Die Cowboys und Country-Musik stehen wieder bereit. In dem Freizeitpark "Pullman City" im Harz kann man ab Freitag, dem 8. April, wieder in den Wilden Westen eintauchen.

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Wer sich für die amerikanische Besiedlungsgeschichte interessiert, Gold schürfen will, kommt hier definitiv auf seine Kosten. Kinder können reiten, Bison- und Pferdeshows ansehen, oder sich auf dem Abenteuerspielplatz vergnügen. Der Big Moose Salon bietet jeden Abend getreu des Wilden Westens, live Country-Musik.

Der Elbauenpark in Magdeburg öffnet seine Tore offiziell zwar erst am 1. April, aufgrund des schönen Wetters wurde der 18 Meter hohe Rutschturm schon eröffnet.

Ab dem 1. April lassen sich dann auch die restlichen Attraktionen bestaunen und erleben. Im Schmetterlingshaus beispielsweise können die kleinen Falter hautnah erlebt werden. Auch die etwa 400 Meter lange Sommerrodelbahn bietet nicht nur den Kindern viel Spaß.

Bildrechte: dpa Auch der Freizeitpark Plohn, in der Nähe von Zwickau eöffnet am 4. April wieder. In 6 Achterbahnen und insgesamt über 80 Attraktionen unterteilt in verschiedene Märchenwälder gibt es hier viel zu entdecken.

Wer Mini-Kart fahren oder Bungee-Trampolin springen will, der ist im Inselberg Funpark bei Gotha genau richtig. Ab dem 2. April lassen sich hier wieder all diese Attraktionen nutzen.

Ganz besonders beliebt ist hier übrigens die Sommerrodelbahn. Wer seine Flugfähigkeiten testen möchte, kann im Wie-Flyer über dem Park fliegen und seine Geschwindigkeit dabei selbst steuern, ob im Duo oder alleine.

Auf den Spuren der Urzeit ist man im Saurierpark. Hier können Klein und Groß einiges über Dinosaurier und deren Zeitalter lernen.

Bildrechte: Saurierpark BBB MGH Am 28. März geht es hier wieder los. Über 200 Dinosaurier in Lebensgröße, ein Kletterwald und eine Unterwasserwelt klären dabei über die Jurazeit bis hin zum Aussterben der Dinos in der Kreidezeit auf.

Bildrechte: imago/Hoch Zwei Stock/Angerer Etwas über die Landesgrenzen von Mitteldeutschland hinaus findet man im Norden des Landes bei Soltau den Heide Park. Die höchste Holzachterbahn Europas können Adrenalinjunkies ab dem 2. April wieder fahren.