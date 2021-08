Freitag, der 13.: Das sind die kuriosesten Aberglauben

Zahlen



Um die Zahl 13 ranken sich zahlreiche Aberglauben auf der ganzen Welt. Daran ist wohl hauptsächlich Judas schuld. Beim letzten Abendmahl Jesu waren 13 Personen anwesend, und Judas sollte zum Verräter werden. So glaubt man in Frankreich, dass 13 Gäste zum Abendessen Unglück bringen. Es gibt sogar den Glauben, dass dann eine Person des Tisches bald sterben wird. In Italien wird eher die 17. gemieden. Feierlichkeiten, die auf diesen Tag fallen, werden lieber verschoben. In China zählt die Zahl vier als absolute Unglückszahl, da das Wort ähnlich dem Wort für Tod ist.



Essen



Doch auch unabhängig von Zahlen gibt es kuriose Geschichten. In Südamerika werden an Silvester genau zwölf Weintrauben verspeist - eine für jeden Monat. Der Geschmack verrät, wie der Monat wird. Ist die siebte Weintraube süß und lecker, wird der Juli schön. Die Länge der Nudeln gleicht in China der Länge des eigenen Lebens - beim Kochen also nicht zerbrechen! Wenn in Russland am Esstisch Besteck runterfällt, bedeutet es, dass Besuch kommt: Das Messer steht für einen Mann, der Löffel für eine Frau. In Russland sollte man an Silvester auch vorsichtig sein, wenn man Pelmeni isst. Die werden vorher präpariert, um das nächste Jahr zu prophezeien: So gibt es eine besonders salzige oder besonders scharfe Teigtasche. Und sogar eine, in der ein kleines Geldstück versteckt ist. Wenn man im nächsten Jahr reich werden will, dann sollte man vorsichtig zubeißen.



Kleidung



In Brasilien symbolisiert das Tragen einer gelbe Unterhose an Silvester Gold und Reichtum. In Kasachstan sollten Kleider nicht über die Beine ausgezogen werden - sonst gibt es Probleme mit der Schwiegermutter. Was für andere kurios ist, ist für andere eine todernste Angelegenheit, sagt Jana Kämpfe: