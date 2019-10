Eine neue Grundschule für Riestedt

Diesen Service gibt es nur in wenigen Schulen: Mit dem eigenen Kleinbus holt Denis Vogler jeden Morgen Schüler ab.

Der Fahrdienst ist eine Kleinigkeit. Aber auch ein Erfolgsfaktor. Eltern und Kinder sind begeistert. In seine eigene Grundschule steckt Denis Vogler sehr viel Arbeit. Er lebt für dieses Projekt. Bis vor 14 Jahren ist das Gebäude als Schule in Betrieb gewesen. Dann stand es gut drei Jahre lang leer.

Wenn man das so sieht, wie die Schule verwahrlost, die Scheiben eingeschmissen werden, dann kann das nicht sein. Das hat mich bewegt hier eine neue Schulform ins Leben zu rufen.

Was mit 14 Schülern begann, ist jetzt ein großes Unterfangen. Auf die Schule gehen 150 Schüler. Knapp 40 Arbeitsplätze sind entstanden.

Das Projekt „Schule in Riestedt“ soll noch größer werden. Denn im kommenden Jahr soll zusätzlich noch eine Sekundarschule entstehen. Dafür muss Denis Vogler den Antrag an das Kultusministerium in Magdeburg fertigmachen.