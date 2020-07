FreeBritney: Fans wollen Britney Spears vor erneuter Vormundschaft retten

Früh ein Kinderstar, immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und sehr viel Arbeit - all das könnten Gründe sein, warum Britney im Jahr 2007 zusammengebrochen ist. Dazu verlor sie auch noch das Besuchsrecht für ihre Söhne Jayden und Sean und wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Auch die damalige Kahlrasur deutet auf ihre schlechte Verfassung hin. Deshalb beantragten ihre Eltern per Eilantrag ihre Vormundschaft.

Seit 12 Jahren hat die Pop-Ikone Britney Spears nun schon einen gesetzlichen Vormund - so wurde es gerichtlich angeordnet. Zuerst war es ihr Vater Jamie Spears, der sich um alle Angelegenheiten, wie auch ihr Vermögen, kümmerte. 2019 gab er die Vormundschaft aus gesundheitlichen Gründen an Jodi Montgomery ab. Sie ist eine langjährige Mitarbeiterin. Und nun meldet sich auch Britneys Mutter Lynn und möchte bei der Vormundschaft mitreden. Vor wenigen Tagen fand eine Anhörung zur Vormundschaft vor Gericht statt, die nächste Verhandlung dazu steht am 22. August an.