Hilferuf von Britney Spears? Fans vermuten Verschwörung

Regelmäßig gibt es neue Bilder auf dem Instagram-Profil von Britney Spears. Doch etwas fällt auf: Oft erschien der Pop-Star in den vergangenen Monaten dabei in sehr ähnlich wirkenden Bildern. Die gleiche Kleidung, der gleiche Hintergrund und immer ein ähnlicher Gesichtsausdruck: Für Fans war das der Anlass für verschiedene Verschwörungstheorien. Wird sie gegen ihren Willen festgehalten? Ist sie überhaupt noch am Leben? Sie gründeten die Initiative #FreeBritney. In den USA gab es sogar Demonstrationen und Kundgebungen.