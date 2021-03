Nach Mord an Sarah Everard: Frauen teilen ihre Angst vor Übergriffen

Sarah Everard war auf dem Heimweg von einer Freundin als sie verschwand. Einige Tage später wurde ihre Leiche gefunden. Ein Polizist soll sie entführt und ermordet haben. Der Fall schlug nicht nur in Großbritannien Wellen, auch in Deutschland teilen immer mehr Frauen ihre Angst vor Übergriffen. Auch viele unserer Hörerinnen haben von ihrer Unsicherheit, vor allem im Dunkeln, berichtet. So auch Lisa Schulz: