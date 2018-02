Der schönste Tag Wie es mit dem perfekten Hochzeitsdatum klappt

Bei der Planung einer Hochzeitsfeier gibt es furchtbar viel zu beachten. Ganz am Anfang steht eine der schwierigsten Fragen: Wann soll das Fest stattfinden? Beliebt sind vor allem die Wochenenden im Sommer – aber auch Tage mit einem einprägsamen Datum, wie dem 18. Februar 2018.

Für Hochzeitsplaner Froonck ist die Wahl eines Datums eine sehr persönliche Sache. Für ihn steht fest, warum sich viele Paare gerade einen Tag mit einem besonderen Datum aussuchen: "Das ist einfach eine bestimmte Vorliebe und ich glaube, dass sich das vor allem die Männer gut merken können. Ich persönlich finde das ganz schön, weil es geschrieben so toll aussieht."

Frisch Verlobte, die noch keine genaue Vorstellung haben, wann sie ihre Trauung feiern wollen, sollten laut Froonck einige Dinge bei der Planung bedenken: "Ganz wichtig ist erstmal, dass man sich überlegt, zu welcher Jahreszeit man heiraten möchte. Es gibt zum Beispiel Menschen, die lieben die Sonne und Hitze. Da kann es natürlich Hochsommer sein. Anderen ist das zu viel, die sind eher Übergangstypen. Da geht man eher ins Frühjahr." Möchtet ihr Familien mit Kindern einladen, solltet ihr außerdem die Ferien beachten. Denn möglicherweise wollen eure Gäste dann gerade die Ferientage nutzen, um in den Urlaub zu fahren. Zusätzlich solltet ihr auch die großen Events im Auge haben: Läuft beispielsweise zeitgleich eine Fußball-WM oder die Olympischen Spiele? Oder gibt es eine große Messe in eurer Stadt und alle Hotelzimmer sind schon belegt?

Aber all die Planung bringt natürlich nichts, wenn das Standesamt nicht geöffnet hat. Fällt euer Wunschtag auf einen Sonn- oder Feiertag, habt ihr schlechte Karten, weiß der Weddingplaner: "Standesämter – das ist in Deutschland immer noch etwas schwierig und unflexibel. Da werden sie keine Ausnahme machen, weil das Behörden sind."

Und selbst wenn die Standesämter am Wunschtag geöffnet haben, solltet ihr euch frühzeitig euren Termin sichern. In der Regel könnt ihr euch genau ein halbes Jahr vor eurem Wunschtag einen Termin reservieren. Das bedeutet aber auch, dass die Schlange bei besonders beliebten Tagen sehr lang sein kann.

Bildrechte: IMAGO

Ist die Nachfrage besonders groß, machen viele Standesämter auch mehr Termine möglich als sonst, meint Froonck: "An ganz besonderen Daten wird im Zehn-Minuten-Takt verheiratet. Muss man sich auch wieder überlegen, ob man das möchte, oder ob es einem wie eine Abfertigung vorkommt."



Die Alternative: Zieht eure Feier doch einfach auseinander. Die standesamtliche Trauung könnte im ganz kleinen Rahmen an einem weniger populären Tag stattfinden. Die kirchliche oder weltliche freie Trauung feiert ihr dann kurze Zeit später groß an eurem Wunschtag.