Fotos von Einschulungsfeiern - erlaubt?

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist lang und vor allem eins: sehr kompliziert . Wo früher die Schulen selbst noch Fotoalben herausgaben, gibt es heute einiges zu beachten. Kinder genießen in der neuen Datenschutzgrundverordnung einen ganz besonderen Schutz. Wir haben den Datenschutzbeauftragen von Thüringen - Dr. Lutz Hasse - gefragt, was es bei Fotos zu beachten gilt.

Das Fotografieren auf Einschulungsfeiern stellt nach der Datenschutzgrundverordnung ein klares Verarbeiten von personenbezogen Daten dar. Das führt aber nicht gleich dazu, dass jeder einen Zettel mit Einverständiserklärungen einsammeln muss, der Fotos machen will, erklärt Hasse:

Und dabei sind in diesem Fall zwei verschiedene Akteure zu berücksichtigen:

Eltern können auf Schulveranstaltungen Fotos machen, wenn die üblichen Sozialstandards eingehalten werden und alle Betroffenen davon ausgehen müssen, dass solche Fotos gemacht werden. Aber auch in dem Fall sollten alle darüber informiert werden. Das klingt einfach, muss aber vor dem Fotografieren sichergestellt werden, verdeutlicht Hasse:

Die subjektive Behauptung, man wolle die in der Öffentlichkeit gemachten Fotos von Dritten nur für private Zwecke nutzen, genügt [...] nicht mehr.

Wenn die Schule Fotos auf der Einschulungsveranstaltung machen lassen will, muss immer eine Einverständniserklärung der betreffenden Eltern vorliegen. Das kann im Form von einem Formular sein. Darin muss übrigens auch darauf hingewiesen werden, dass die Einverständniserklärung widerrufen werden kann.

Egal, wer die Fotos anfertigt, der Fall einer Veröffentlichung ist immer getrennt zu betrachten, von dem Aufnehmen der Fotos an sich. Für jede Veröffentlichung müssen Einverständniserklärungen vorliegen. Schulen können dies einfach mit der Einverständnis einholen, die sie sowieso anfragen müssen. Eltern müssen im Fall einer geplanten Veröffentlichung jeden Betroffenen anfragen. Und dabei ist es unerheblich, ob man die Bilder auf einer Website einstellen will oder im Messenger-Dienst verwendet.

Oft gibt es ganz bestimmte Situationen, in denen eine Frage auftaucht, die in einem Antwort-Katalog im Netz nicht beantwortet wird. Für solche speziellen Fälle rät Hasse, sich an den Datenschutzbeauftragen der Schule zu wenden. Alternativ kann natürlich auch jeweils der Datenschutzbeauftrage des Landes kontaktiert werden.