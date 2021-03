Formel 1-Premiere für Mick Schumacher wird emotional

Der Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher startet in diesem Jahr in der Formel 1. Nachdem Mick Schumacher erfolgreich in einer Klasse tiefer, der Formel 2, unterwegs war, fährt er nun für den US-Rennstall Haas. Sein Debüt wird von vielen Fans schon lange erwartet. Das erste Rennen findet zusätzlich an einem besonderen Ort statt: In Bahrain hat Michael Schumacher vor elf Jahren sein großes Comeback gefeiert. Jetzt startet sein Sohn am Sonntag am gleichen Ort in seine Formel 1-Geschichte.