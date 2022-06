Foo Fighters kündigen "Taylor Hawkins Tribute" Konzerte an

Fast elf Wochen ist es inzwischen her, dass Taylor Hawkins, der Schlagzeuger der US-amerikanischen Rockband Foo Fighters, plötzlich verstarb. Gemeinsam mit Hawkins Familie kündigten nun seine Bandkollegen ihm zu Ehren die "Taylor Hawkins Tribute" Konzerte an.

25 Jahre lang begleitete Taylor Hawkins als Drummer die Foo Fighters. Nach seinem tragischen und plötzlichen Tod im März wollen seine Bandkollegen Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear und Rami Jaffee sowie Angehörige von Hawkins ihm nochmal gemeinsam gedenken. Sie kommen zusammen, "um das Leben, die Musik und die Liebe ihres Mannes, Vaters, Bruders und Bandkollegen mit den Taylor Hawkins Tribute Concerts zu feiern", heißt es auf der Webseite der US-Rockband. Mit weiteren Musikerinnen und Musikern werden sie in einer "All-Star Rock and Roll Show" am 3. September im Londoner Wembley-Stadion und am 27. September im Kia Forum in Los Angeles auftreten. Auf Instagram schreiben sie: