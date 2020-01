Darum solltest du nicht zu viel Wasser sparen

Der Grund dafür liege vor allem in den Abwasserkanälen, erklärt Thomas Zenger weiter. Wenn zu wenig Wasser durch die Abwasserkanäle laufe,fange es an zu stinken, weil Schmutzwasser nicht genug abtransportiert würde. Ins solchen Fällen müssten die Kanäle dann durchgespült werden. Außerdem würden weitere Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung ergriffen, sagt Zenger. Dazu kämen Schäden an der Bausubstanz, die durch Gase entstehen können. Die Kosten dafür würden dann am Ende wieder auf den Verbraucher umgelegt.