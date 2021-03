Flutwelle südlich von Leipzig befürchtet - Wie groß ist die Gefahr wirklich?

Der Störmthaler und der Markleeberger See südlich von Leipzig sind beliebte Ausflugsziele. Die künstlichen Tagebau-Seen sind durch einen 800 Meter langen Kanal verbunden. Jetzt hat die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft LMBV bei Routinekontrollen Schäden im Bereich der Kanal-Schleuse festgestellt, sagte LMBV-Sprecher Uwe Steinhuber zu MDR JUMP:

Es gibt Risse und Sandausspülungen an den Böschungen, der Bereich wird abgeriegelt und gesichert, damit es keinen Durchbruch gibt.

Schleuse könnte brechen, Gefahr für tausende Bürger

Bildrechte: MDR/ Ramon Mirfendereski Das Problem ist nämlich: Die beiden benachbarten Seen haben einen Höhenunterschied von vier Metern. Bricht die Schleuse, fließt das Wasser vom größeren und höher gelegenen Störmthaler See unkontrolliert in den kleineren Markleeberger See, schreibt der Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen in einer Allgemeinverfügung. In der Folge wären Überschwemmungen in den Stadtgebieten von Markleeberg und Leipzig zu erwarten:

Dabei kann es insbesondere im Markkleeberger See zu einer Spülwirkung mit starkem Wellenaufbau kommen. Alle Nutzer auf dem See wären in solch einem Fall stark gefährdet.

Wie gefährlich ist die Situation?

Bildrechte: EGW mbH Sollte die Schleuse wirklich nicht halten, bestehe "Gefahr für Leib und Leben tausender Bürger", so steht es in der Allgemeinverfügung des Landkreises. Die LMBV schränkt dies etwas ein. Sprecher Uwe Steingrüber sagte zu MDR JUMP: Der Landkreis hat den "Worst case" beschrieben. Es sei recht unwahrscheinlich, dass es so kommt. Es bestehe keine unmittelbare Gefahr.

Markleeberg bereitet sich auf Katastrophenfall vor

Dennoch will die Stadt Markleeberg nicht unvorbereitet sein. Im Rathaus wurde ein Verwaltungsstab eingerichtet, der nun Maßnahme- und Einsatzpläne ausarbeite, sagte Stadtsprecher Daniel Kreusch im MDR JUMP-Gespräch. Zudem werde Gerät der Feuerwehr näher an den See herangebracht, um im Ernstfall kurze Wege zu haben, so Kreusch:

Geplant ist eine Alarmierung der Bevölkerung durch Sirenen und Lautsprecherdurchsagen.

Auch werde jetzt geschaut, welche Infrastruktur betroffen sein könnte, es werden Anwohnerinformationen und Meldeketten vorbereitet. Doch es gebe keinen Grund zur Panik, so Kreusch weiter:

Das ist alles rein präventiver Natur.