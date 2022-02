Fliegen wir bald alle in unseren Autos?

Man kann sich schon fürchten, wenn man an die Welt denkt, wie Science-Fiction-Filme sie uns zeigen. Zum Beispiel der Klassiker „Blade Runner“ von Ridley Scott, der in einer sehr düsteren Version von Kaliforniens Metropole Los Angeles spielt, in der sich ein menschlicher Detektiv auf die Suche nach illegalen Robotern macht. Unterwegs ist man in dieser Zeit vor allem mit fliegenden Autos, sogenannten Spinnern. Und das ist ja wiederum eine ziemlich interessante Version unserer Zukunft – denn dem Stau durch einen Umweg in die dritte Dimension zu entkommen, das ist schon eine spannende Idee, auch für unsere Zeit. Zumal die Straßen auch in den kommenden Jahren immer voller werden dürften.

„Dieser Spinner ist der heimliche Star des Films. Das Flugauto kann senkrecht starten und landen und fliegt meist mehrere hundert Meter über dem Boden. Angetrieben wird es von einem Düsentriebwerk am Heck“, schreibt das Unternehmen Bosch in einem Blogbeitrag über fliegende Autos – denn die machen gerade den Schritt von der Science-Fiction, von Filmen wie eben „Blade Runner“ oder „Das fünfte Element“, in die Wirklichkeit.

„Das Konzept ‚Fliegende Autos‘ war bis vor einigen Jahrzehnten noch Science Fiction. Heute ist es in der Realität angekommen“, bestätigt auch Frederik Diederichs vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. „In den Städten der Zukunft könnten sie zur ‚3. Dimension der Mobilität‘ werden. Ich wage sogar zu behaupten, dass wir früher autonom fliegen als autonom fahren werden. Denn in der Luft ist die Verkehrssituation übersichtlicher als auf der Straße“, ergänzt Bosch-Manager Marcus Parentis.

Zulassung nach mehr als 200 erfolgreichen Starts und Landungen

Interessant ist nun, was man mit Flugautos eigentlich meint. Firmen wie zum Beispiel Volocopter, Joby Avaiation oder Airbus arbeiten an Flugtaxis. Das sind elektrisch angetriebene Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können, aber sich nicht am Boden bewegen können. Solche Geräte werden schon bald im Praxiseinsatz sein, Volocopter will zum Beispiel ab 2024 in Singapur fliegen, auch in Paris soll der Service dann nutzbar sein.

Einen anderen Ansatz verfolgen Unternehmen wie PAL-V, Xpeng oder Klein Vision. Letztere Firma, sie sitzt in der Slowakei, konnte nun über einen entscheiden Meilenstein berichten: Ihr „AirCar“ hat von der zuständigen Behörde das Lufttüchtigkeitszeugnis bekommen. Angewendet wurden dabei Berichten zufolge Standards der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA). Das heißt: Das „AirCar“ darf nun am Flugverkehr teilnehmen, nachdem es im Rahmen der Zertifizierung 70 Flugstunden und mehr als 200 Starts und Landungen erfolgreich hinter sich gebracht hat.