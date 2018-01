Warum verlässt uns unsere Motivation so schnell? Warum verlässt uns unsere Motivation so schnell?

Es gibt hauptsächlich zwei Gründe: Erstens, das Ziel ist nicht klar genug definiert. Je genauer man weiß, wo man hin möchte, um so eher kommt man auch dort an. Zweitens, Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir machen ganz viel aus Routine. Das Leben braucht dann keine Aufmerksamkeit mehr. Wenn wir nun unsere Essgewohnheiten auf einen Schlag verändern wollen, dann hat der innere Schweinehund was dagegen. Das braucht dann Aufmerksamkeit. Wenn wir im Alltag aber Stress haben, braucht das aber auch maximale Aufmerksamkeit. Und dann kämpfen diese zwei Prozesse gegeneinander. Dann gewinnt der Stress.