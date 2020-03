Fit trotz Corona und Home-Office

In Zeiten, in denen das Corona-Virus uns zwingt, zu Hause zu bleiben, ist es wichtiger denn je, nicht nur auf der Couch rumzugammeln. Ein bisschen Sport zu Hause kann da schon Abhilfe schaffen. Das ist wichtig, denn Sport hält nicht nur gesund, sondern auch schlank. Oder, wie Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln es ausdrückt: