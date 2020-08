Finden die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr statt?

Ob die in diesem Jahr aber stattfinden, ist noch nicht klar. Einige Weihnachtsmärkte wurden schon abgesagt. So zum Beispiel der am Kölner Dom oder die Märkte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in den Freilichtmuseen Hagen und Detmold. Der Grund: Man habe keine Lösung gefunden, den Markt so zu gestalten, dass es keine Ansteckungen geben kann, teilte die Kölner Weihnachtsgesellschaft mit.