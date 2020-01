Richtig Geld sparen - zum Beispiel für die Rente

Wie viel Rente werde ich später mal bekommen? Diese Frage beschäftigt viele. "Generell kann man sagen, wenn man schon ein paar Jahrzehnte gearbeitet hat, kann man so mit 40 Prozent seines Einkommens brutto rechnen", sagt Redakteur Saidi Sulilatu vom Online-Ratgeber Finanztip.de. Da mit dieser Formel viele jedoch nichts anfangen können und sie auch die Inflation nicht berücksichtigt, hat Finanztip noch eine andere Faustformel entwickelt, so Sulilatu:

"Die 15 Prozent erschrecken erst mal, aber das ist leider die traurige Wahrheit", so Sulilatu, "Wir werden nicht jünger in Deutschland, es gibt immer mehr Rentner und da kann man nicht mehr mit viel rechnen." Würde man so viel zusätzlich zurücklegen, könne man in der Rente ungefähr auf seinem derzeitigen Standard leben. Die Faustformel meint Arbeitnehmer, etwas besser abgesichert sind Beamte. Selbstständige, die nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, müssten noch sehr viel mehr sparen.