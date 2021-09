Finanzberater ruft sich selbst an, um Arbeit vorzutäuschen

Anstatt Anrufe von Kunden und Kundinnen entgegen zu nehmen, hat sich der 28-jährige Finanzberater lieber dazu entschieden, sich selbst anzurufen. Bei seinem Arbeitgeber war er im System als "besetzt" erschienen. Die ankommenden Anrufe wurden somit an andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergeleitet, sodass er selbst nicht arbeiten mussen. Laut der Zeitung "Dagens Nyheter" tat er dies 33 Mal im Zeitraum vom 10. März bis 5. Mai und sammelte so 55 Stunden Arbeitszeit, was sieben Arbeitstagen entspricht.