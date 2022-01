Diese Film-und Serienhighlights hält 2022 bereit

Seien wir doch mal ehrlich - ein Leben ganz ohne Filme oder Serien ist doch nicht mehr vorstellbar! Und was wäre schon ein neues Jahr ohne Neuheiten im Programm. Welche Flimmerkisten- und Bildschirm-Highlights 2022 Grund zur Freude sind, lest ihr hier im Überblick.

Diese Serie ist eine der besonderen Art. "Das Netz" - so heißt das neue fiktionale Projekt der ARD, bei dem verschiedene eigenständige nationale Serien, deren Erzählungen miteinander verbunden sind, zusammen kommen. Dabei steht der Fußball als vereinendes Merkmal der einzelnen Erzählstränge im Fokus. Der Redaktionsleiter von ARD Degeto Christoph Pellander sagte, dass das eine Neuheit in der europäischen Fernsehlandschaft ist.

Das hat es am europäischen Fernsehmarkt so noch nicht gegeben: Wir gehen auf internationaler Ebene mit dem länderübergreifenden, inhaltlich vernetzten Serienprojekt 'Das Netz' neue Kooperationen ein und bringen erneut eine ambitionierte Serie ins deutsche Fernsehen.

Am 3. März 2022 ist es soweit - dann können wir die Neuverfilmung von "The Batman" in den deutschen Kinos sehen. In die Rolle von Bruce Wayne alias Batman schlüpft Robert Pattinson und bekämpft als schwarzer Ritter die Bösewichte von Gotham City. Außerdem mit dabei ist Zoë Kravitz, die als Catwoman vor die Kamera tritt.