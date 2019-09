Auf dem Platz

Beim Spielgefühl und dem realistischen Kick auf dem Platz hatte dagegen Pro Evo bisher immer die Nase vorn, wenn auch Fifa da in den letzten Jahren gut aufgeholt hat. Konami hat hier bei Pro Evo 2020 an den richtigen Stellen dezent nachgebessert. Zu den größeren Neuerungen gehören die „Finesse Dribblings“ und die Pass-Finten, was für einen noch variantenreicheren Spielaufbau sorgt. Passsystem, KI der Mitspieler, Laufwege, Ballphysik - hier stimmt einfach alles. EA hat bei seinem Fifa 20 etwas Tempo rausgenommen, die Verteidiger gestärkt und das Offensivspiel abwechslungsreicher gestaltet, wodurch sich das Spiel dezent besser kontrollieren lässt. Trotzdem sind die Dribblings zuweilen noch zu übermächtig, auch die Ballphysik stimmt nicht immer. Insgesamt hat hier Pro Evo noch immer die Nase leicht vorn - das fühlt sich einfach mehr nach Fußball an.

Der neue Volta-Modus

Nachdem der Story-Modus „The Journey” in Fifa 19 sein Finale erreicht hatte, lässt EA in Fifa 20 jetzt den Straßenfußball wieder auferstehen. „Volta“ heißt der neue Story-Modus: Gekickt wird auf Hinterhöfen, in Lagerhallen und auf Parkplätzen, mal mit Bande, mal ohne. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Straßenkickers, der es mit seinem Team bis zur WM der Straßenfußballer schaffen will. Die Story kommt mit viel Drama, Human Touch und - trotz aller Klischees - auch mit sympathischen Figuren, die Kickerei auf den kleinen Plätzen mit 3 gegen 3 bis 5 gegen 5 ist kurzweilig und unkompliziert. Dazu gibt es Hiphop auf die Ohren, eine Prise Rollenspiel beim Hochleveln, coole Sprüche und noch coolere Klamotten. Dass man dann auch mit seinem Lieblings-Bundesligateam im Volta-Modus antreten darf, macht die Sache rund. Dieser Modus ist eine echte Bereicherung.

Die übrigen Spielmodi und der Rest