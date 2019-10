Ein Feuerwehrmann aus Sömmerda sammelt regelmäßig Spenden

Jährlich veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr ein Hallenfußballturnier. Die Einnahmen daraus werden immer gespendet. Angefangen hat alles, als 2015 ein Kamerad plötzlich an den Folgen von Blutkrebs starb. Seine schwangere Frau stand schlagartig vor dem Nichts.

Und da haben wir uns hier gesagt, wie können wir auch da helfen. Es ist für uns schon schlimm, aber natürlich gar nicht greifbar gewesen, wie schlimm das für die Familie in dem Moment war.

Seit 2017 ist Daniel Vorstandsvorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr in Sömmerda. Jede freie Minute verbringt der 38-Jährige hier. 45 Mitglieder sind aktuell in seinem Team, bei etwa 300 Einsätzen pro Jahr arbeitet hier jeder am Limit, weiß auch Kameradin Susanne Mund: