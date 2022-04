Was macht eigentlich eine Jugendfeuerwehr?

Bildrechte: MDR/Nicole Franz

Wir machen ganz viel Fitness mit denen, es wird viel gelaufen. Dann gibt es viele kleine Wettbewerbe, wo man gegeneinander antritt und bestimmte Übungen macht. Wie z.B. verschiedene Knoten zu können oder auf Flaschen zu zielen und sie mit der Kübelspritze umzuschießen. Gerätekunde ist auch wichtig, damit sie wissen: Wo liegt was? Was haben wir überhaupt für Sachen in der Feuerwehr und wie werden die bedient?