Feuerwehr Erfurt vs. Falschparker

Die Kameraden der Erfurter Feuerwehr wollten auf die Probleme aufmerksam machen, die gerade in engen Innenstädten bei Einsätzen durch Falschparker drohen.

Wenn die notwendige Fahrbahnbreite nicht eingehalten wird, Kurvenbereiche zugestellt werden oder in Feuerwehrzufahrten geparkt wird, kann es im Einsatzfall passieren, dass Einsatzkräfte nicht rechtzeitig vor Ort sind. Das kann im schlimmsten Fall Menschenleben kosten,

so Andreas Horn, Beigeordneter für Sicherheit und Umwelt in Erfurt. Und tatsächlich mussten auch bei der Übung am Montag 16 Verwarnungen erteilt werden, zwei Autos wurden abgeschleppt.