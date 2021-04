Ehrenamt: Das motiviert die härteste Feuerwehrfrau Deutschlands

Noch vor wenigen Jahren hat sie noch nicht an Flammen und ehrenamtliche Einsätze bei der Feuerwehr gedacht: Marie Schumann ist in Leipzig aufgewachsen, hat hier Medizin studiert. Erst in der Zeit ihrer Ausbildung entfachte ein neues Interesse. Die Feuerwehr-Karriere begann in Markkleeberg, südlich von Leipzig. Das hat sie der MDR JUMP Feierabendshow mit Nora Sanne und Timo Close erzählt: