Diese Festivals könnten trotz Corona doch stattfinden

Für Festivalfans könnte 2021 doch noch ein passables Jahr werden. Nachdem im Frühjahr so gut wie alle großen Festivals abgesagt wurden, geben die sinkenden Inzidenzen zumindest manchen Veranstaltern Hoffnung darauf, doch noch ein Festival ausrichten zu können.

Festival mit 75.000 Gästen in Belgien

Allen voran geht das "Tomorrowland"-Festival in Belgien. In normalen Jahren findet das Festival an zwei Wochenenden mit insgesamt 400.000 Besuchern statt. Diese Woche gab nun die belgische Regierung bekannt, dass Großveranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 75.000 Zuschauern erlaubt werden sollen. Die "Tomorrowland"-Macher wollen das Festival nun an zwei Wochenenden Ende August und Anfang September nachholen. Tickets sind bereits ausverkauft, das Line-Up steht noch nicht fest.

Wacken-Macher planen Ersatz im September

Auch einige deutsche Festivals wollen doch noch an den Start gehen, wenn auch abgespeckt. Im September soll etwa eine kleinere Variante des legendären Metalfestivals in Wacken stattfinden. "Bullhead City" soll die Veranstaltung heißen und vom 16. bis 19. September stattfinden. Angekündigt sind bisher Acts wie Doro Pesch, Blind Guardian oder Saltatio Mortis. “Wir wollen mit Bullhead City einen Lichtblick in einem weiteren Jahr voller Absagen setzen”, sagte Wacken-Mitgründer Holger Hübner.

Ähnliches versuchen die Macher des Fusion-Festivals. An drei Terminen Ende August und Mitte September soll mit jeweils 10.000 Besuchern eine kleine Auflage des Technofestivals unter dem Namen "Planet:C" stattfinden. Bedingungen dafür sind PCR-Tests und strenge Hygieneauflagen. Wer dort auftreten soll, ist noch nicht klar: "Das Booking ist noch in der Mache", schreiben die Veranstalter.

Auch das "Airbeat One" in Mecklenburg-Vorpommern soll nun doch stattfinden. Nicht, wie ursprünglich geplant im Juli, sondern vom 8. bis 12. September. Erste bestätigte Acts sind Robin Schulz und Steve Aoki. Genesene und Geimpfte sollen uneingeschränkten Zugang haben. Wer noch nicht geimpft ist, soll sich laut Konzept testen lassen.

Pilotprojekt: Festival ohne Maske

In der Nähe von Rostock ist außerdem ein Festival als Pilotprojekt geplant. Beim "About You Pangea"-Festival sollen sich 15.000 Besucher "eng an eng" bewegen dürfen - ohne Maske. Mit dem Projekt soll herausgefunden werden, wie Großveranstaltungen zu Pandemiezeiten funktionieren können. Das ganze wird wissenschaftlich vom Landesamt für Gesundheit begleitet.

Damit das funktioniert, müssen alle Besucher vollständig geimpft sein oder einen aktuellen, negativen PCR-Test vorweisen. Dieser wird am dritten Tag des Festivals wiederholt, um auf Nummer sicher zu gehen. Spätestens zum 5. August sollten die Party-Gänger ihre letzte nötige Impfung erhalten haben, ansonsten folgt ein Schnelltest bei der Ankunft. Maskenpflicht soll es am Eingang des Geländes und in geschlossenen Räumen geben.