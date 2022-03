Auf diese Festivals in Mitteldeutschland können wir uns im Sommer 2022 freuen

Zwar nicht in Mitteldeutschland, aber dennoch erwähnenswert ist die Fusion. Das genreübergreifende Musikfestival hat in den vergangenen Jahren bis zu 70.000 Besucherinnen und Besucher nach Lärz an der Müritz gezogen. Als eines von wenigen Festivals, hat die Fusion 2021 stattgefunden. Allerdings an drei verschiedenen Termin und mit einem ausgefeilten Testkonzept. In diesem Jahr soll es vom 29. Juni bis zum 03. Juli, hoffentlich wieder in kompletter Schönheit und Gänze, stattfinden.