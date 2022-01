Können wir uns im Sommer 2022 endlich auf Festivals freuen?

Du spürst die warme Sonne auf der Haut und tanzt ausgelassen unter freiem Himmel mit deinen Freunden. Dazu spielt deine Lieblingsband live ihre besten Lieder. Szenen, die wir alle schon viel zu lange nicht mehr erleben konnten. Die größten und beliebtesten Festivals Deutschlands mussten ihre Türen zwei Jahre in Folge geschlossen halten. In diesem Jahr sind sie jedoch noch besser vorbereitet. Und sie sind optimistisch.

Was alle Veranstalter und Planer gemeinsam haben, ist die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach einem "echten" Festival und nach dem Wiedersehen. Viele von ihnen, ob klein oder groß, hat es hart getroffen. Jonas Rohde von FKP Scorpio, einem der größten Konzert- und Festivalveranstalter in Europa, sagt im Interview mit MDR JUMP:

Man sei auf eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität angewiesen. Zwar hätten die Veranstalter Verständnis dafür, dass die deutsche Politik vorsichtiger gewesen sei, als andere Länder. Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne sollten Festivals im Sommer aber stattfinden können, so die Hoffnung. FKP Scorpio veranstaltet unter anderem die Festivals Hurricane und Southside im Juni, Deichbrand im Juli und Highfield im August.

Wir planen spätestens zum Frühsommer mit einer vollständigen Rückkehr der Livekultur in Deutschland und freuen uns gemeinsam mit unseren Künstlerinnen und Künstlern die überwältigende Mehrheit der Festivalshows, die wir unseren Gästen für 2020 ursprünglich versprochen hatten, endlich nachholen zu können.

Während man bereit ist, alle Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte umzusetzen, so kommen für FKP Scorpio keine Kapazitätsbegrenzungen infrage.

Miriam Rossius vom Rudolstadt-Festival ist bewusst, dass bis Juli noch viel passieren kann und im Hinterkopf sitzt ein gewisser Restzweifel. In Rudolstadt herrsche, wie an vielen anderen Orten eine allgemeine Unsicherheit, wann sich wieder ein „normales“ Leben führen lässt. Trotzdem ist man auch hier optimistisch, sagt sie im Gespräch mit MDR JUMP:

Diese Unsicherheit und auch die gegensätzlichen Meinungen zur Corona-Politik und -situation sind überall spürbar. Es wäre schön, wenn das Festival da ein Stück zur Annäherung beitragen, die teils tiefen Risse mildern könnte. Es fühlt sich für uns gut und richtig an, darauf zu setzen, dass es in diesem Sommer endlich wieder stattfinden kann.

Aber inhaltlich sind wir seit Monaten in der Planung. Das Line-up schiebt sich immer mehr zusammen, viele Verträge sind gemacht.

Im Frühjahr soll der Ticketverkauf beginnen, dann wird auch das komplette Line-Up veröffentlicht. Man habe sich außerdem für 2G entschieden. Ob daraus noch 2G plus wird, hänge von der weiteren Entwicklung ab:

Die Menschen dürsten zwar danach, unbeschwert Kultur zu erleben, aber es gibt auch viele, die sich noch nicht wohlfühlen, wenn so viele Leute beieinander sind.

Auch das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig musste 2020 und 2021 ausfallen. Fans des WGT dürfen sich in diesem Jahr auf ein Wiedersehen freuen, sagt Cornelius Brach von der Treffen & Festspielgesellschaft für Mitteldeutschland MDR JUMP:

Man gehe davon aus, dass sich die Planungen in vollem Umfang der früheren Jahre, ohne größere Einschränkungen normal umsetzen lassen.

Die Stadt aus Eisen blickt positiv in die Zukunft. Ferropolis steckt voll in den Planungen für den Festivalsommer 2022, sagt Veranstaltungsmanagerin Janine Scharf:

Wir sind gerade in allen Absprachen, vor allem mit den Veranstaltern für die großen Events. Eines unserer größten Festivals planen wir sogar doppelt. Es muss wieder vorangehen!

Scharf spricht vom Splash!-Festival, das dieses Jahr im Juni und Juli stattfinden soll. Ferropolis beheimatet unter anderem auch die Festivals Melt! und Full Force. Man könne natürlich nicht wissen, was genau kommen wird. Aber die Absprachen mit den Behörden finden statt und man will dem Publikum die Rückkehr der Festivals zusichern. Auch Konzepte mit 2G oder 2G plus könne man sich vorstellen.