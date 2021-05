Absagen wegen Corona: Der Festival-Sommer wird wieder mau

Hoffnungen können sich etwa Metal-Fans machen. Die Veranstalter des Wacken Open-Airs hoffen, dass das Festival Ende Juli wie geplant stattfinden kann. "Unser später Veranstaltungstermin erlaubt uns, die weitere Situation zu beobachten", sagen die Organisatoren. Mit etwas Glück könnte das Festival also doch stattfinden. Ähnliche Hoffnungen hegen auch die Veranstalter des MS Dockville, dass Mitte August in Hamburg stattfinden soll.

Die verschiedenen Veranstalter gehen unterschiedlich damit um, was mit bereits gekauften Tickets geschieht. Die Veranstalter des SonneMondSterne bieten bislang lediglich die Möglichkeit, Karten für die diesjährige Ausgabe in Karten für das Festival 2022 umzutauschen.

Die Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park wollen erst eine Plattform online stellen, auf der Tickets für dieses Jahr in Tickets für das nächste Jahr umgetauscht werden können. Nach dieser Umtauschphase sollen alle, die ihre Tickets zurückgeben möchten die Möglichkeit dazu bekommen. Dies werde aber einige Zeit in Anspruch nehmen, schreiben die Veranstalter.

So ganz ohne Musik muss der Sommer aber nicht vonstattengehen. In größeren Städten sind wieder einige Picknick-Konzerte angesetzt. In Leipzig werden etwa Acts wie LEA oder Gestört aber Geil auftreten, in Dresden wird Campino seine Autobiographie auf der Festwiese im Ostragehege präsentieren. In Erfurt wird Joris ein solches Konzert spielen, für Magdeburg ist unter anderem Bosse angekündigt.