Festivals und Open-Air-Veranstaltungen: Worauf können wir uns im Sommer freuen?

Mit 300 Konzerten auf zwanzig Bühnen ist das Rudolstadt-Festival Deutschlands größtes Festival für Folk- und Weltmusik. In der kleinen beschaulichen Stadt in Thüringen traten in den letzten Jahren unter anderem Amy Macdonald und Calexico auf. Fans und Musiker aus der ganzen Welt hoffen, dass sie Anfang Juli wieder gemeinsam feiern können. Der Vorverkauf läuft seit Dezember. Die Macher haben nach dem Ausfall des Festivals im letzten Jahr gleich alle Musiker für 2021 angefragt und bisher auch keine Absage bekommen, sagt Sprecherin Miriam Rossius. Ob das Rudolstadt-Festival wirklich stattfinden kann, dazu wagt sie derzeit keine Vorhersage:

Bildrechte: Doris Joosten Unser Publikum und wir, wir haben eine große Sehnsucht nach Live-Musik. Und wir vermissen die Begegnungen auf dem Festival. Darum stehen wir auf jeden Fall bereit und versuchen, uns auf unterschiedliche Varianten einzustellen: Was die Zahl der Bands betrifft, die Zahl der Bühnen und auch der Besucher.

Aktuell planen die Veranstalter mehrgleisig. Mit der gewohnten großen Festivalvariante und zwei kleineren.

Da ist die Frage, wie viele Menschen lässt man dann zu den großen Bühnen und wie viele können zu den Indoor-Bühnen? Dafür orientieren wir uns an dem, was im letzten Sommer für große Veranstaltungen galt. Das ist alles hypothetisch, aber wir brauchen eine Grundlage für die Planung.

Jetzt warte man auf konkrete Ansagen aus der Politik, welche Konzerte erlaubt werden und wie Veranstalter und Musiker im bei weiteren Ausfällen entschädigt werden. Falls das Festival im Sommer doch ausfallen müsse, werde das Rudolstadt-Festival trotzdem wiederkommen. Dann eben 2022.

Bildrechte: MDR/Jeannine Völkel Für Ende Mai ist das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig geplant, dass auch dank seiner extrem kreativen Fans deutschlandweit für Aufsehen sorgt. Im letzten Jahr wurde das Treffen nach langem Hin und Her erst am Freitagabend vor der Veranstaltung abgesagt. Bereits gekaufte Tickets wurden auf dieses Jahr übertragen. Für das WGT 2021 arbeite man an verschiedenen Formen der Umsetzung, so Sprecher Cornelius Brach auf MDR JUMP-Anfrage. Genaueres könne man derzeit nicht sagen.

Eine Vergnügungsmeile über vier Kilometer, ein historischer "Jahrmarkt von anno dazumal" mit historischen Fahrgeschäften, Hochseilartisten, Zauberern und Gauklern: Der 500. Geburtstag der "Eisleber Wiese" soll vom 17. September an groß gefeiert werden. Dafür plane man seit fünf Monaten, sagt Marktleiter Siegmund Michalski:

Bildrechte: MDR JUMP/Hagen Wolf Für den kommenden September bin ich sehr optimistisch und erwarte das auch irgendwie, dass die Pandemie da beendet sein muss. Einen Plan B will ich gar nicht aufzeichnen. Denn das ist bei uns ähnlich wie beim Oktoberfest. Bei uns gibt es Entweder-Oder, keine Wiese light oder nur ein bisschen.

Entweder man könne den Wiesenmarkt so machen wie gewohnt oder eben gar nicht. Um die 1.000 Bewerbungen von Fahrgeschäften, Händler, Süßwaren und Essensanbieter gebe es jedes Jahr für den Wiesenmarkt. Die Hälfte der Verträge mit den Ausstellern habe man auch schon unterschrieben zurückbekommen, erzählt Marktleiter Michalski:

Da hat die Qualität der Angebote für unsere Veranstaltung bisher nicht nachgelassen. Trotz Pandemie. Wir haben für unsere Frühlingswiese das qualitativ beste Angebot seit Jahren!

Bildrechte: MDR JUMP/Hagen Wolf Er bemerke aber in Gesprächen mit Händlern und Schaustellern auch Unsicherheit. Niemand könne derzeit sagen, wie der Start aus dem Stillstand gelinge. Nach Kurzarbeit und Entlassungen.

Ob die Betriebe da von heute auf morgen eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern bekomme, das ist offen. Und wenn ich nicht genügend Personal habe, kann ich das eine oder andere Geschäft vielleicht auch nicht betreiben. Das merken wir alle aber erst, wenn es losgeht.

In der Branche herrsche derzeit eine große Unsicherheit, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft Jens Michow der Nachrichtenagentur dpa:

So lange Abstandsregeln erforderlich sind, lassen sich allenfalls sehr kleine Veranstaltungen wirtschaftlich durchführen.

Für die Festivals im Sommer benötige man bis spätestens Mitte März Entscheidungen, wie diese stattfinden können. Schließlich brauchten die Großveranstaltungen eine Mindestzeit zur Vorbereitung. Ob und wie traditionsreiche Festivals wie "Rock am Ring" oder "Rock im Park" stattfinden, können die Veranstalter derzeit nicht sagen. Auftritte von Headlinern wie Green Day oder System Of A Down wurden zwar von 2020 auf 2021 verlegt. Mehr als 130.000 Besucher haben ihre Tickets bereits für dieses Jahr umgetauscht. Die Veranstalter eventimpresents und Live Nation teilten aber mit, man wolle die "die konkreten Entwicklungen" abwarten. "Deshalb ist eine Aussage über das Stattfinden erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich". Auch die "Wacken Open Air"-Macher geben sich zurückhaltend. Mitbegründer Thomas Jensen sagt:

Die aktuellen Planungen sind trotz Kurzarbeit in vollem Gange, und wir hoffen, dass die staatlichen Maßnahmen greifen und eine Rückkehr zu Live-Events im Sommer möglich sein wird.

Die Gesundheit und Sicherheit stünden dabei an erster Stelle, betont er. Für Wacken ist unter anderem Rammstein-Sänger Till Lindemann mit seiner ersten Solo-Festivalshow angekündigt.