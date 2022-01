Fertiggerichte sorgen für Gedächtnisprobleme - Aber wir können etwas dagegen tun

In der Mittagspause im Homeoffice schnell eine Currywurst aus der Fertigpackung essen oder die Tiefkühlpizza in den Ofen packen: Viele Gerichte, die wir dann essen, wenn wir wenig Zeit haben, sind ungesund. Und nicht nur das: Sie können offenbar schwerwiegende Schäden mit sich bringen. Das zeigt eine Studie der Ohio State University in den USA.

Konkret wurden für die Studie entsprechende Lebensmittel in einem Zeitraum von vier Wochen an Ratten verfüttert. Bei älteren Ratten wurden anschließend Entzündungen im Gehirn festgestellt und Anzeichen von Gedächtnisverlust protokolliert.

Doch es gibt eine gute Nachricht: Mit einem einfachen Trick konnte in der Studie der Gedächtnisverlust verhindert werden. Eine Versuchsgruppe der Ratten bekam zusätzlich zum Fertigessen auch Omega-3-Fettsäuren zu essen. In dieser Gruppe wurden die negativen Auswirkungen auf das Gehirn nicht festgestellt. Daher gilt das als ein mögliches Mittel, gegen die Veränderungen durch das schnelle Essen. Doch was in dieser Gruppe dennoch auffiel: Die Tiere nahmen deutlich schneller zu, als Ratten, die gesund gegessen haben. Deshalb gilt Omega-3 nicht als Freibrief, um Fertiggerichte ohne Ende zu sich zu nehmen.