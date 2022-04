Achtung: Ferrero weitet Rückruf wegen Salmonellen-Verdacht aus

Ferrero war vor wenigen Tagen gezwungen einen Rückruf für einige "kinder"-Produkte in Europa zu starten: In Großbritannien wurden 61 Salmonellen-Infektionen gemeldet, in Frankreich 21, von denen 15 angaben, die betroffenen Kinder-Produkte verzehrt zu haben. Die Süßigkeiten wurden in einer Fabrik im belgischen Arlon hergestellt und in Frankreich, Belgien, Großbritannien, Deutschland, Schweden und den Niederlanden vertrieben. Und nun gibt es auch in Deutschland einen offiziellen Rückruf.