3D-Fernsehen, Minidisc-Player, Bildtelefone: Diese Erfindungen floppten

In manchen Fällen ist es auch ganz gut so, dass zwischenzeitlich gefeierte Erfindungen wieder verschwunden sind. So war es zum Beispiel beim Röntgengerät, mit denen im Westen in den Fünfzigern und Sechzigern jahrelang in Schuhgeschäften die Passform überprüft wurde. Dabei kümmerte sich niemand um Kleinigkeiten wie den Strahlenschutz . Das war gemeingefährlich, und es ist gut, dass es solche Maschinen längst nicht mehr gibt.

Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Aber es ist schon so, dass manchmal ein vermeintlicher Flop am Ende dann doch keiner ist. Es kommt halt auf die Zeiträume an, die man betrachtet. So war es zum Beispiel bei der Mikrowelle so, dass sie in den Fünfzigern in den USA auf den Markt kam, entwickelt von einem Rüstungsunternehmen übrigens, sich aber nicht durchsetzen konnte. Ab den Achtzigern klappte das dann aber doch noch – und heute haben viele von uns so ein Ding zu Hause stehen.