"Vorsicht Zuckertüte" 2022: Fleißige Ferienjobber gesucht!

Bildrechte: MDR JUMP

Deine Aufgabe besteht darin, die Zuckertüten für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger in Mitteldeutschland mit Süßigkeiten zu befüllen. Das machst du bei Zetti in Zeitz. Dafür musst du über 15 Jahre alt sein, auch noch im kommenden Jahr Schülerin bzw. Schüler sein und zwischen dem 8. und 17. August Zeit haben. Wenn du diese Voraussetzungen erfüllst, dann schick deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf sowie Schulbescheinigung und der Einverständniserklärung deiner Eltern an: