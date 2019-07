Ferienreiseverkehr: MDR sendet live vom Hermsdorfer Kreuz

04.07.2019 | 10:16 Uhr

Spätestens wenn am Freitag die Schulzeugnisse in Sachsen und Thüringen ausgeteilt werden, sitzen viele Menschen schon auf ihren gepackten Koffern. Die Sommerferien starten und damit auch die heißeste Reisezeit des Jahres. Und nirgends ist das besser zu beobachten als am wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Mitteldeutschlands: am Hermsdorfer Kreuz.