Felix Lobrecht: „Ich betrachte es als Privileg, arm aufgewachsen zu sein!”

Felix Lobrecht ist bekannt für seine derben Sprüche, teuren Klamotten und ein gehöriges Maß an Selbstliebe. Der Felix, der mich begrüßt, ist hingegen freundlich, ruhig und bietet mir erstmal ein Getränk an. Als er hört, dass ich aus Halle komme, fängt er an von unserer Altstadt zu schwärmen: "Halle ist übrigens voll die under-ratete Stadt!" Angefangen hatte Felix Lobrecht mit Kurzauftritten bei Poetry Slams. In Halle sei die Stimmung immer gut gewesen, aber ihm habe die Slam-Szene generell nicht gefallen. Die Darbietungen waren ihm einfach zu aufgesetzt: "Ich finde es gibt nichts Schlimmeres als so pseudopolitische Statements, die jeder Abnicken kann, wo jeder sowieso dieser Meinung ist, einfach nur für ein bisschen Applaus." Und dann bringt er ein Beispiel: "Ich bin gegen Armut! … Wer ist für Armut?", wundert er sich.

Bildrechte: MDR/Enrico Meyer Felix Lobrecht möchte in seinem Comedy-Programm nicht gefällig sein und auch nicht zwangsläufig politisch korrekt. "In der Comedy müssen ja andere Regeln gelten als in der Wissenschaft oder im Journalismus oder in wissenschaftlichen Reden oder in politischen Beiträgen. Du kannst ja nicht alles nach dem selben Maßstab bewerten. Diese Missinterpretation von Political Correctness macht das aber und das halte ich für Blödsinn.", erklärt der 31-Jährige. Und dann wird er konkreter: "Leute verwechseln oft Kritik an der Form mit Kritik am Inhalt. Nur weil ich die Form, wie Leute Political Correctness kommunizieren und vorantreiben wollen, kritisiere, heißt es ja nicht, dass ich Rassismus nicht auch scheiße finde." Abseits der Bühne ist Felix da deutlicher. Er unterstützt unter anderem die Organisation "EXIT-Deutschland", die Leuten dabei hilft aus der rechtsradikalen Szene auszusteigen, wenn sie das wollen.