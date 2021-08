Felix Lobrecht: "Dresden ist eine meiner Lieblingsstädte!"

Mit Dresden verbindet Comedian Felix Lobrecht viele schöne Erinnerungen. „Dresden ist super! Dresden ist eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland.“, erklärt der 32-Jährige im Interview. Schon mit 15 Jahren habe er hier regelmäßig Freunde besucht und zum Beispiel Ausflüge in die „Bunte Republik Neustadt“ gemacht. „Ich bin seit ich 15, 16 bin regelmäßig in Dresden und ich mag es immer noch!“ Und Dresden liebt ihn, wie zwei umjubelte Shows in der Jungen Garde beweisen.

Aber auch das Hotel von Felix Lobrecht und seiner Comedy-Crew “Stand Up 44“ kann sich mit seinen großen Zimmern und der noblen Einrichtung sehen lassen. Das war allerdings nicht immer so. „Das schlechteste Hotel, in dem ich je war… das war in Konstanz, am Bodensee.“, erinnert sich Felix. „Das war noch damals, als ich noch beim Poetry Slam war. Da gab es einen Veranstalter, der hat einfach so krass am Hotel gespart, dass die zehn Leute, die dort aufgetreten sind, auf zwei Zimmer aufgeteilt worden, in einem Backpacker-Hotel namens Gary’s Backpacker. Oder wie ich es nenne: Gary‘s Muchte!“ Felix musste sich das Zimmer mit vier Leuten teilen und in der dritten Hochbett-Etage schlafen, aber damit noch nicht genug. „Das waren so Themenzimmer und bei uns war das Thema – ohne Scheiß – Stein!“ In der Mitte des Zimmers habe einfach ein riesiger Stein gelegen.