Felix Kummer: „Das sind keine Computerspieler. Das Problem heißt Rassismus.“

Kummer veröffentlichte am vergangenen Freitag sein erstes Soloalbum „Kiox“, auf dem er Texte versammelt, die er für seine Band Kraftklub zu persönlich hielt. Hier verarbeitet der Chemnitzer unter anderem die Flucht vor Neonazis in seiner Jugend, aber auch Depressionen und die Angst vor dem Älterwerden.



Der Albumtitel bezieht sich auf den alten Plattenladen seines Vaters in Chemnitz, den Kummer ausschließlich zum Verkauf seines Albums für das letzte Wochenende neu eröffnet hatte. Es kamen Menschen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Um das Album von Kummer persönlich entgegenzunehmen, standen die Menschen bis zu zwei Stunden an. Viele Gäste von außerhalb seien überrascht gewesen, wie schön Chemnitz aussehe, sagte Kummer zu dieser Aktion.